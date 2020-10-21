Английский клуб представил финансовый отчет.
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21 октября 2020, 18:38
Манчестер Юнайтед не получил 70 миллионов фунтов прибыли из-за последствий коронавируса, сообщает Sky Sports.
"Красные дьяволы" показали самую низкую доходность за последние пять лет: прибыль упала на 19% и составила 509 миллионов фунтов.
Изначально в клубе ждали доход в районе 560-580 миллионов фунтов.
Чистый долг клуба возрос на 133% — с 203,6 миллионов фунтов в прошлом периоде до 474,1 миллионов фунтов.
Убытки клуба составили 23,2 миллионов фунтов.