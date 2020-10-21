Англия

Английский клуб представил финансовый отчет.

Манчестер Юнайтед не получил 70 миллионов фунтов прибыли из-за последствий коронавируса, сообщает Sky Sports.

"Красные дьяволы" показали самую низкую доходность за последние пять лет: прибыль упала на 19% и составила 509 миллионов фунтов.

Изначально в клубе ждали доход в районе 560-580 миллионов фунтов.

Чистый долг клуба возрос на 133% — с 203,6 миллионов фунтов в прошлом периоде до 474,1 миллионов фунтов.

Убытки клуба составили 23,2 миллионов фунтов.