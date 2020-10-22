Англия

Ивуарийский центрбек выбыл на 3-4 недели и пропустит предстоящий матч с Челси.

Центральный защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи получил мышечную травму, о чем сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

26-летний ивуариец не сможет помочь своей команде в течение трех или четырех недель. Таким образом, он не сыграет в предстоящем поединке шестого тура английской Премьер-лиги против Челси, который состоится 24 октября на Олд Траффорд.

Стоит отметить, что по-прежнему под вопросом появление на поле в матче с "пенсионерами" Гарри Магуайра, Мейсона Гринвуда, Эдинсона Кавани и Джесси Лингарда.

Как известно, точно не сыграет Антони Мартиаль, отбывающий трехматчевую дисквалификацию из-за удаления в поединке с Тоттенхэмом.