Англия

Стало известно о кадровых проблемах в стане "канониров".

Арсеналу предстоит встретиться с Рапидом в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы, а уже в это воскресенье подопечные Микеля Артеты проведут поединок чемпионата Англии против Лестера.

Как сообщает официальный сайт "канониров", центральный защитник Роб Холдинг выбыл на три недели из-за повреждения подколенного сухожилия, которое он получил на тренировке перед встречей с Манчестер Сити.

Также против Рапида не сыграют Дани Себальос и Виллиан, а вероятность их появления в матче с Лестером станет известна после еще одного медицинского обследования.

При этом для Арсенала есть и хорошие новости: защитник Шкодран Мустафи полностью восстановился от травмы подколенного сухожилия и вернулся к полноценным тренировкам. Тренерский штаб лондонского клуба может рассчитывать на него в предстоящих матчах.

Напомним, поединок Рапид — Арсенал состоится сегодня, 22 октября, в 19:55 по киевскому времени.