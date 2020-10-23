Англия

Football.ua представляет анонс матча шестого тура АПЛ сезона-2020/21.

После еврокубков внутренние чемпионаты возвращаются на наши телеэкраны, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Одним из таковых станет противостояние между Астон Виллой и Лидс Юнайтед.

Пятница, 23 октября, 22:00. Вилла Парк, Бирмингем. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

На старте нового сезона Премьер-лиги Астон Вилла заставила обратить на себя особое внимание. Команда Дина Смита боролась в прошлой кампании за сохранение прописки в английском первенстве, а сейчас сумела набрать максимальное количество очков в четырех поединках кряду. После пяти туров Астон Вилла занимает вторую строчку в турнирной таблице, при этом имея в своем запасе одну игру — против Манчестер Сити.

И нельзя сказать, что все соперники "львов" были "мальчиками для битья". Одолев аутсайдеров текущего розыгрыша АПЛ в лице Шеффилд Юнайтед (1:0) и Фулхэма (3:0), подопечные Дина Смита отправили в ворота действующего чемпиона, Ливерпуля, аж семь мячей (7:2), а в последнем туре сумели вырвать минимальную победу над Лестером (1:0).

Стоит отметить, голкипер "львов" Эмильяно Мартинес, перейдя из Арсенала, провел уже три "сухих" матча, что на данный момент является лучшим показателем лиги наряду с Руйем Патрисиу из Вулверхэмптона.

А вот Лидс Юнайтед является одной из команд, которая повысилась в классе по итогам прошлого сезона Чемпионшипа, но, в отличие от Фулхэма и Вест Бромвича, подопечные Марсело Бьелсы подают все надежды на то, чтобы закрепиться в элитном дивизионе. К слову, Лидс так же, как и Астон Вилла, обыграл Фулхэм (4:3) и Шеффилд Юнайтед (1:0), но вот с Ливерпулем добыть положительный результат не удалось, несмотря на красивую игру (3:4).

Марсело Бьелса строит в своей команде атакующий футбол, однако не всегда это приносит плоды. Невзирая на преимущество во владении мячом и количеству созданных моментов в прошлом туре против Вулверхэмптона, у Лидса были проблемы с реализацией. Как итог, "павлины" пропустили во втором тайме и остались ни с чем (0:1). При этом есть и другая сторона медали: в поединке с Манчестер Сити Бьелса заставил осторожничать даже Гвардиолу, который своими заменами во втором тайме ментально согласился на ничью (1:1).

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Астон Вилла. На победу команды Дина Смита предлагается коэффициент 2,21, тогда как потенциальный успех Лидс Юнайтед оценивается показателем 3,25. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Не сыграют: Уэсли — Берарди, Форшоу, Филлипс, Льоренте.

Под вопросом: Хитон, Дэвис, Хаус — Купер.

прогноз 2:1

Никита Евтушенко, Football.ua