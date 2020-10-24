Англия

Football.ua представляет анонс матча шестого тура АПЛ сезона-2020/21.

После еврокубков внутренние чемпионаты возвращаются на наши телеэкраны, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. В центральном матче шестого тура АПЛ станет противостояние между Манчестер Юнайтед и Челси.

Суббота, 24 октября, 19:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Мало кто будет спорить с тем, что Манчестер Юнайтед стал самой обсуждаемой командой в новом сезоне Премьер-лиги. В стартовом для себя матче "красные дьяволы" уступили Кристал Пэлас (1:3), а встреча с Брайтоном запомнилась назначенным пенальти уже после финального свистка, который успешно реализовал Бруну Фернандеш и принес МЮ победный результат.

Несмотря на это, проблемы в обороне у подопечных Солскьяера прослеживались невооруженным глазом, а поединок с Тоттенхэмом стал явным тому подтверждением. Манчестер Юнайтед потерпел от "шпор" разгромное поражение со счетом 1:6, хотя удаление Антони Мартиаля в моменте с Ламелой было действительно спорным. Как минимум справедливо бы было показать красную карточку и аргентинцу, но именно Мартиаль получил трехматчевую дисквалификацию, из-за которой пропустит и встречу с Челси.

Учитывая серьезное давление на команду и допущенные ошибки, Оле-Гуннар Солскьяер сумел сделать выводы. Уже в пятом туре "красные дьяволы" разгромили Ньюкасл (4:1), несмотря на автогол Люка Шоу уже в первые минуты встречи. По итогам этого поединка можно предположить, что Хуан Мата серьезно заставил задуматься тренерский штаб о своем возвращении в стартовый состав благодаря впечатляющей игре.

Если результат с Ньюкаслом можно считать закономерным за счет разного уровня клубов, то выездной матч против ПСЖ продемонстрировал неслучайность той победы над "сороками". В рамках Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед удалось заработать в Париже три очка, что не могло не вселить в болельщиков надежду на выход команды из кризиса.

А вот с положение дел в стане Челси все еще сложнее, чем у их будущего соперника. Невероятная трансферная кампания минувшим летом и немного осенью делала из "пенсионеров" одних из главных претендентов на золотые медали. На деле же подопечные Фрэнка Лампарда теряют очки в тех поединках, в которых попросту недолжны этого делать. Победы над Брайтоном (3:1) и Кристал Пэлас (4:0) на данный момент являются единственными для Челси. И если поражение от Ливерпуля вполне стоило ожидать (0:2), то результативные ничьи с Вест Бромвичем (3:3) и Саутгемптоном (3:3) абсолютно не укладываются в голове.

Если против Вест Бромвича "синие" отыграли три пропущенных мяча во втором тайме и спасли для себя ничью, то с Саутгемптоном ситуация получилась практически противоположной. На дубль Тимо Вернера ответили взятиями ворот Ингз и Адамс. Хотя Хаверц довольно быстро и вывел Челси вперед, но в конечном итоге "святым" удалось забить в концовке встречи.

После этого матча, очередной шквал критики посыпался на Кепу из-за его ошибки, но ужаснейший пас и пассивность от Зума — то, что и стало главной причиной пропущенного мяча. С такими темпами Челси придется зимой возвращаться на трансферный рынок в поисках нового центрального защитника, либо отзывать из аренды Маланга Сарра. Да и не стоит забывать о Рюдигере, которого по определенным причинам Лампард не видит в качестве игрока стартового состава.

По версии букмекеров, явного фаворита в предстоящем противостоянии выделить весьма сложно. Так, на победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Челси оценивается показателем 2,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Не сыграют: Байи, Мартиаль — Гилмор.

Под вопросом: Кавани, Лингард, Магуайр, Гринвуд — ...

прогноз 3:3

Никита Евтушенко, Football.ua