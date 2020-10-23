Англия

Менеджер доволен работой в АПЛ.

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса заявил, что не исключает продолжения сотрудничества с командой в будущем сезоне.

"Мне очень комфортно жить и работать в Англии. Годовые контракты не означают, что я не собираюсь оставаться здесь дольше", — цитирует Бьелсу Goal.

Напомним, аргентинский тренер продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Менеджер работает с Лидсом с 2018 года.

Ранее сообщалось, что владелец "павлинов" думает над тем, чтобы приобрести Валенсию.