Испания

Андреа Радриццани мечтает создать создать группу футбольных клубов.

Успех в Лидсе вдохновил его владельца Андреа Радриццани на поиски новых объектов для инвестиций, одним из которых может стать Валенсия — утверждает sport.es со ссылкой на британские источники.

Мечта Радриццани — создание группы, по примеру City Football Group, в которую входят клубы из Англии (Манчестер Сити), Испании (Жирона), Франции (Труа), Бельгии (Ломмель) и представители остальных континентов планеты.

Поклонники Валенсии недовольны управлением нынешнего владельца, Питера Лима. В то же время, Лим и Радриццани — друзья, что может помочь им договориться, если сингапурский бизнесмен решит расстаться с "летучими мышами".

На первом этапе Радриццани желает включить в свою потенциальную группу представителей пяти ведущих европейских чемпионатов (при поддержке других инвесторов), а потом начать работать в планетарном масштабе.