Англия

Представитель немца недоволен поведением Арсенала.

Эркут Сегут, агент полузащитника Арсенала Месута Озила, раскритиковал клуб за то, что игрока исключили из заявки на АПЛ.

"Болельщики Арсенала заслуживают честного объяснения, а комментарии Артеты, говорящего: "Я подвел Озила". Вы не подвели Озила: вы не смогли быть справедливым, честным и прозрачным и уважительно относиться к тому, кто имеет контракт и все время лоялен команде".

"Каждый человек понимает, что он несправедливо обошелся с ним. Он не дал ему возможности проявить себя в этом сезоне. Если у него все еще есть контракт, у игрока должна быть возможность остаться и бороться за свое место. Месут не получил этого шанса", — цитирует агента Goal.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета объяснил свое решение исключить игрока из заявки.