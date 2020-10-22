Англия

Наставник Арсенала объяснил, почему немецкий хавбек оказался вне состава команды на чемпионат Англии.

Арсенал не внес полузащитника Месута Озила в список заявленных футболистов на поединки английской Премьер-лиги текущего сезона, после чего немецкий футболист в своих социальных сетях публично высказал недовольство таким решением тренерского штаба "канониров".

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, почему Озил не попал в заявку его команда на матчи чемпионата Англии.

"Откровенно говоря, я беру на себя полную ответственность. Я должен быть единственным человеком, который способен заставить футболиста продемонстрировать его лучшие качества. Исключение Озила не связано ни с какими другими вещами, которые не касаются футбола".

"В прессе пишут про поведение или о его нежелании идти на сокращение заработной платы. Нет, это неправда. Это именно мое решение. Если кто-то начнет винить меня в чем-то, а это произойдет, когда мы проиграем какой-то матч, то ответственность полностью лежит на мне".

"Я должен принимать решения, ведь моя цель — собрать наилучший состав, чтобы побеждать в матчах и выигрывать трофеи. Для этого с стараюсь быть справедливым со всеми футболистами команды, включая Озила. Это необходимо для того, чтобы максимально защищать интересы футбольного клуба", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Стоит отметить, что Месут Озил также оказался вне заявки лондонского Арсенала на поединки Лиги Европы.