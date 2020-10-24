Англия

Подопечные Бьелсы разгромили соперника на выезде.

Астон Вилла, один из лидеров АПЛ, принимала на своем поле Лидс и потерпела первое поражение в сезоне.

Ворота вилланов трижды порзил нападающий Бэмфорд, который устроил настоящий перформанс во втором тайме.

Астон Вилла — Лидс 0:3

Голы: Бэмфорд, 55, 67, 74

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингз, Конса, Кэш — Дуглас Луис, Макгинн, Баркли, Грилиш, Трезеге (Траоре, 66) — Уоткинс.

Лидс: Меслье, Даллас, Кох, Эйлинг, Стрейк (Шеклтон, 21), Харрисон, Клих, Алиоски, Элдер Кошта (Рафинья, 83), Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 79).

Предупреждения: Мингз, Грилиш - Стрейк, Клих