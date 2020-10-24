Англия

Бразилец сумел стать важнейшим элементом в команде Юргена Клоппа.

В ближайшее время представители Ливерпуля и Фабиньо сядут за стол переговоров, чтобы согласовать новый контракт игрока, сообщает ESPN.

Контракт 27-летнего бразильца, который перешел в Ливерпуль из Монако летом 2018 года за 50 млн евро, действует еще два сезона.

После перехода 1 июля Фабиньо пришлось ждать 18 сентября, чтобы дебютировать за Ливерпуль, а первой игры в Премьер-лиге – и вовсе 18 октября. Однако с тех пор бразилец завоевал место в основе и помог команде выиграть Лигу чемпионов в 2019 году и АПЛ в 2020.

Ливерпуль после пяти сыгранных матчей идет четвертым в АПЛ, отставая от лидирующего Эвертона на три очка. Следующий поединок "красные" проведут сегодня, 24 октября, против Шеффилд Юнайтед. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.