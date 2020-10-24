Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру между МЮ и Челси.
Манчестер Юнайтед, Getty Images
24 октября 2020, 11:28
Манчестер Юнайтед в домашнем матче против Челси имеет больше шансов на победу, уверены специалисты компании Parimatch.
Вероятность победы "красных дьяволов" оценена коэффициентом 2,55. Потенциальная ничья оценена в 3,55, а на победу Челси в Parimatch дают коэффициент 3,75.
Игра МЮ – Челси начнется сегодня, 24 октября, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.