Англия

"Дачники" по-прежнему не знают побед в АПЛ, имея в своем активе всего одно очко после шести туров.

В поединке шестого тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас отправился в гости к Фулхэму, который после возвращения из Чемпионшипа продолжает подтверждать статус основного претендента на вылет из высшего дивизиона.

Матч против "орлов" не стал для подопечных Скотта Паркера исключением из правил. В первом тайме Ридевалд вывел Кристал Пэлас вперед после передачи Заа, а после перерыва уже сам ивуариец отличился взятием ворот.

Несмотря на поздний шедевральный гол Кэрни, отыграться Фулхэму в меньшинстве так и не удалось, а финальный свисток зафиксировал победу команды Роя Ходжсона. Для Фулхэма это поражение стало пятым в текущем сезоне АПЛ, а ничья с Шеффилд Юнайтед в прошлом туре пока является единственным положительным результатом для лондонского клуба.

Фулхэм — Кристал Пэлас 1:2

Голы: Кэрни, 90+5 — Ридевалд, 8, Заа, 64

Фулхэм: Ареоля, Айна, Рим, Робинсон, Адарабиойо, Лемина (Рид, 79), Кэрни, Лофтус-Чик (Декордова-Рид, 74), Замбо-Ангисса (Камара, 66), Лукман, Митрович.

Кристал Пэлас: Гуаита, Митчелл, Дэнн, Клайн (ван Анхолт, 72), Ридевалд (Сако, 85), Миливоевич, Шлупп (Эзе, 76), Таунсенд, Куяте, Заа, Батшуайи.

Предупреждение: Гуаита

Удаление: Камара, 86