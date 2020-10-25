Англия

Football.ua представляет анонс матча шестого тура АПЛ сезона-2020/21.

После еврокубков внутренние чемпионаты возвращаются на наши телеэкраны, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Одним из таковых станет встреча Арсенала и Лестера на Эмирейтс Стэдиум.

Воскресенье, 25 октября, 19:30. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Микель Артета получил множество хвалебных отзывов в свой адрес после того, как ему удалось с кризисным Арсеналом выиграть Кубок Англии и Суперкубок Англии, однако сама игра лондонского клуба по-прежнему далека от идеала. Против топовых команд тактика Арсенала сейчас строится на контратаках, небольшом количестве создаваемых моментов и выжидании ошибок от соперника. В большинстве случаях такой подход к поединкам срабатывает, однако "канонирам" по-прежнему не хватает креатива в атаке. Подписать Аура из Лиона в минувшее трансферное окно так и не получилось, а Месут Озил, похоже, уже провел свой последний матч в футболке Арсенала ввиду непопадания в заявку на поединки как Премьер-лиги, так и Лиги Европы.

В новом сезоне АПЛ "канониры" обыграли Фулхэм (3:0), Вест Хэм (2:1) и Шеффилд Юнайтед (2:1), однако без шансов оступились в гостевом матче с Ливерпулем (1:3), который незадолго до этого уступил им в матче за Суперкубок Англии по итогам серии пенальти. Также Арсеналу не удалось выйти победителем из противостояния с Манчестер Сити (0:1). Тогда Хосеп Гвардиола тактически полностью переиграл своего бывшего подопечного, в то время как футболистам лондонского клуба не удалось реализовать свои и без того немногочисленные моменты. И если против Рапида в Лиге Европы удалось совершить камбэк благодаря голам в исполнении Давида Луиса и давно незабивавшего в АПЛ Обамеянга, то с более именитым соперником такого может не произойти. Артете пора придумывать что-то новое, на что он, безусловно, способен.

Что касается Лестера, то эта команда из тура в тур вызывала неоднозначные эмоции. Успех после уверенных побед над Вест Бромвичем (3:0) и Бернли (4:2) подопечные Брендана Роджерса закрепили в противостоянии с Манчестер Сити. "Горожане" тогда потерпели от Лестера разгромное поражение со счетом 5:2, а вишенкой на торте того матча стал гол Джеймса Мэддисона из-за пределов штрафной площади. Стремительный старт не мог не подтвердить догадки, что Лестер вновь будет бороться за еврокубковую зону, однако в следующих двух матчах позиции клуба пошатнулись.

В матче четвертого тура Вест Хэм не должен был стать особой преградой для "лис", несмотря на разгромную победу над Вулверхэмптоном поединком ранее. Это мы сейчас уже знаем, что команда Дэвида Мойеса отобрала очки у Тоттенхэма и Манчестер Сити, но тогда лондонцы пребывали в плохой форме. Наверное, нужно уже привыкнуть к тому, что нынешний сезон АПЛ будет богат на сенсационные события. Вот и Лестер на своем поле пропустил от Вест Хэма три мяча, при этом создав довольно скромное количество моментов у ворот соперника (0:3). После этого минимальное поражение от Астон Виллы не выглядело чем-то удивительным, особенно на фоне отсутствия в том матче Джейми Варди, а оценивать форму Лестера в победном поединке с Зарей не стоит — все-таки команды разного уровня.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Арсенал. На победу команды Микеля Артеты предлагается коэффициент 1,97, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 3,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,70.

Не сыграют: Чеймберс, Мартинелли, Мари, Холдинг — Ндиди, Перейра, Амарти, Сеюнджю.

Под вопросом: Себальос, Виллиан — Варди.

прогноз 2:1

Никита Евтушенко, Football.ua