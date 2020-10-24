Англия 24 октября 2020, 22:45 Справедливо ли арбитр назначил пенальти в ворота Ливерпуля? Предлагаем читателям оценить эпизод в матче между английскими клубами. Фабиньо в матче с Шеффилд Юнайтед, Getty Images 24 октября 2020, 22:45 Ливерпуль принимает на своем поле Шеффилд Юнайтед в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. На 12-й минуте гости получили право пробить пенальти, после того как арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Фабиньо на сопернике. После просмотра повтора судья Майк Дин решил, что игрок "клинков" находился уже в штрафной площади мерсисайдцев и указал на 11-метровую отметку. Переглянути цей допис в Instagram Снова спорный момент в одном из матчей Ливерпуля, теперь против Шеффилда. Нарушает ли Фабиньо правила? Если нарушает, нарушение в штрафной или за ее пределами? Арбитры увидели тут нарушение в штрафной — пенальти! Согласны? #ливерпуль #футбол #апл #liverpool #var Допис, поширений Football.ua (@officialfootball.ua) 24 Жов 2020 р. о 12:24 PDT Пенальти успешно реализовал Сандер Берг и вывел Шеффилд Юнайтед вперед. Следить за событиями матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед можно в текстовой трансляции на Football.ua. Люди Фабиньо Команды Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте