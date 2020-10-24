Англия

Предлагаем читателям оценить эпизод в матче между английскими клубами.

Ливерпуль принимает на своем поле Шеффилд Юнайтед в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

На 12-й минуте гости получили право пробить пенальти, после того как арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Фабиньо на сопернике. После просмотра повтора судья Майк Дин решил, что игрок "клинков" находился уже в штрафной площади мерсисайдцев и указал на 11-метровую отметку.

Пенальти успешно реализовал Сандер Берг и вывел Шеффилд Юнайтед вперед.

Следить за событиями матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед можно в текстовой трансляции на Football.ua.