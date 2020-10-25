Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Манчестер Юнайтед — Челси, Getty Images
25 октября 2020, 01:19
В центральном поединке шестого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Челси.
По итогам двух таймов, командам не удалось выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Смотрите видео лучших моментов матча Манчестер Юнайтед — Челси:
Манчестер Юнайтед — Челси 0:0
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей (Гринвуд, 83), Фред — Мата (Погба, 58), Фернандеш, Д. Джеймс (Кавани, 58) — Рашфорд
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Зума — Р. Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл — Хаверц (Маунт, 72), Пулишич (Зийех, 81) — Вернер (Абрахам, 71)
Предупреждения: Шоу, Фред, Рашфорд — Хаверц