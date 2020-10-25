Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры между "красными" и "клинками".

Ливерпуль в шестом туре Премьер-лиги добыл волевую победу над Шеффилд Юнайтед. Сандер Берге открыл счет на 13-й минуте с пенальти, однако Роберто Фирмино смог вернуть паритет на 41-й. Победу "красным" принес гол Диогу Жоты во втором тайме.

Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 2:1

Голы: Фирмино, 41, Жота, 64 — Берге, 13 (с пенальти)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Гомес, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон — Жота (Милнер, 83), Фирмино (Минамино, 83), Мане — Салах

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Башем, Иган, Ампаду — Болдок, Ландстрем (Макголдрик, 76), Берге, Осборн, Стивенс — Макберни, Брюстер (Берк, 54)

Предупреждения: Ландстрем, Стивенс, Берге