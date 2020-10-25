Менеджер понимает решение Артеты исключить игрока.
Месут Озил, getty images
25 октября 2020, 14:22
Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал решение менеджера Арсенала Микеля Артеты исключить из заявки команды на АПЛ Месута Озила.
"Я был бы очень похож на Микеля в этой ситуации. Озил — талантливый игрок, но это зависит от вашей структуры. Нужно, чтобы каждый игрок вносил свой вклад как в оборонительный, так и в атакующий аспект игры.
"Команда должна работать с одним мозгом, она важнее всего. Они должны работать вместе. Есть команды, где больше свободы, но меньше структуры".
"Озил — прекрасный талант и очень творческий человек, безусловно. Он может сделать последний пас, но ситуация касается команды. Речь идет о том, чтобы объединить индивидуальные качества игрока в команду, и если вы чувствуете, что этот игрок не может влиять на игру или не хочет влиять на нее, это влияет на вашу атакующую и оборонительную структуру", — приводит слова тренера Goal.
Ранее агент Озила резко раскритиковал решение менеджера исключить игрока.