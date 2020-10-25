Англия

Менеджер понимает решение Артеты исключить игрока.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал решение менеджера Арсенала Микеля Артеты исключить из заявки команды на АПЛ Месута Озила.

"Я был бы очень похож на Микеля в этой ситуации. Озил — талантливый игрок, но это зависит от вашей структуры. Нужно, чтобы каждый игрок вносил свой вклад как в оборонительный, так и в атакующий аспект игры.

"Команда должна работать с одним мозгом, она важнее всего. Они должны работать вместе. Есть команды, где больше свободы, но меньше структуры".

"Озил — прекрасный талант и очень творческий человек, безусловно. Он может сделать последний пас, но ситуация касается команды. Речь идет о том, чтобы объединить индивидуальные качества игрока в команду, и если вы чувствуете, что этот игрок не может влиять на игру или не хочет влиять на нее, это влияет на вашу атакующую и оборонительную структуру", — приводит слова тренера Goal.

Ранее агент Озила резко раскритиковал решение менеджера исключить игрока.