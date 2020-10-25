Англия

"Ириски" пропустили два безответных мяча.

Эвертон в рамках поединка чемпионата Англии пожаловал в гости к Саутгемптону и потерпел поражение со счетом 0:2

Для команды Карло Анчелотти это поражение стало первым в сезоне.

Саутгемптон — Эвертон 2:0

Голы: Уорд-Проуз, 27, Адамс 35

Саутгемптон: Маккарти — Вестергор, Бертран, Беднарек, Уокер-Питерс — Армстронг (Диалло, 86), Уорд-Проуз, Редмонд, Ромеу, Адамс (Нлундулу, 89) — Ингз.

Эвертон: Пикфорд — Мина, Кин, Динь, Годфри — Дукуре (Гордон, 58), Аллан, Ивоби (Бернард, 46) — Сигурдссон (Делф, 58), Хамес, Калверт-Льюин.

Предупреждения: Уокер-Питерс — Бернард, Калверт-Льюин

Удаление: Динь