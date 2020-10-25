Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура АПЛ между лондонским Арсеналом и Лестером.

Нападающий Лестера Джейми Варди восстановился после полученной травмы, но не готов сыграть против Арсенала с первых минут. Главный тренер "лис" Брендан Роджерс решил задействовать Харви Барнса в роли ложной "девятки".

Звездный новичок "канониров" Томас Партей дебютирует в основе лондонцев в матче АПЛ. Ганец сыграет в центре поля вместе с Дани Себальосом и Гранитом Джакой.

Арсенал: Лено — Бельерин, Давид Луис, Габриэль, Тирни — Себальос, Партей, Джака — Сака, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Рунарссон, Мустафи, Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Уиллок, Пепе, Нкетиа

Лестер: Шмайхель — Фофана, Эванс, Фухс — Кастань, Тилеманс, Менди, Джастин — Прат, Мэддисон — Барнс

Запасные: Уорд, Морган, Олбрайтон, Ундер, Чаудхери, Варди, Ихеаначо

Матч Арсенал — Лестер начнется в 21:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.