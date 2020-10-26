Англия

Главный тренер лондонского Арсенала не скрывал эмоций после неудачной игры с Лестером (0:1).

В минувший футбольный уик-энд "канониры" в рамках шестого тура Английский Премьер-лиги принимали на своем поле Лестер Сити. Несмотря на доминирующий ход поединка со стороны подопечных испанского специалиста Микеля Артеты, Арсеналу так и не удалось разжиться очками из-за гола нападающего Лестера Джейми Варди на 80-й минуте.

В своем послематчевом интервью изданию BBC наставник лондонского клуба высоко оценил действия своих подопечных в этом матче: "По ходу игры я чувствовал, что мы полностью контролируем первый тайм и оставляем соперника ни с чем. Мы выиграли борьбу за каждый мяч".

Однако эпизод с незасчитанным точным ударом головой от Александра Ляказетта на 4-й минуте из-за офсайда у Гранита Джаки, в прямом смысле, вывел испанца из себя: "Я действительно разочарован. В первом тайме все было в наших руках, и я не знаю, как, черт возьми, был отменен гол".

В тоже время, Артета не забыл упомянуть качественную игру соперников на контратаках в концовке поединка: "Они поймали нас на свободном пространстве позади, и в тот момент мы проиграли игру".

"Против подобного блока, против хорошо организованных команд, когда вы открываете их, вы должны забивать гол. Они (Лестер — ред.) были похожи на Манчестер Сити, они забили с двумя стандартными и им заслуга за то, что они сделали. Но наши игроки не остановились на этом, и мне их жаль", — подвел итог противостоянию на "Эмирейтс" наставник "канониров".

Уже в следующем туре Английской Премьер-лиги лондонский Арсенал будет ожидать очередной непростой поединок — в гостях у Манчестер Юнайтед.