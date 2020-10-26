Англия

Пока французский центрбек не провел ни одного матча за "канониров" в текущем сезоне.

Центральный защитник Вильям Салиба вернулся минувшим летом в Арсенал из Сент-Этьена, где он продолжал выступать на правах аренды после полноценного трансфера в стан "канониров" в 2019 году.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, 19-летний француз рассматривался тренерским штабом лондонского клуба в качестве основного центрального защитника уже в этом сезоне, однако по итогу он ни разу не появился на поле за первую команду.

Нынешнее положение дел Салиба в Арсенале пока идет не лучшим образом, но в клубе по-прежнему не списывают француза со счетов из-за его возраста и надеются, что его трансфер в конечном итоге станет успешным.

Стоит отметить, что сумма перехода Вильяма Салиба из Сент-Этьена в Арсенал летом 2019 года составила 30 миллионов евро по данным Transfermarkt.