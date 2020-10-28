Англия

Долгожданное всеобщее собрание, на котором ожидалось принятие окончательного решения, завершилось новыми скандалами.

Информационное пространство в английском футболе продолжает разрывать обсуждение крайне спорного проекта под название "Большая Картина", в рамках которого предлагается уменьшение количества команд в элитном дивизионе до 18, ликвидацию Кубка лиги и Суперкубка Англии, изменение системы плей-офф в Чемпионшипе и упразднение равных прав при голосовании в Премьер-лиге. Подробнее об этом предложении отдельных функционеров можно прочитать в нашем спец-материале на эту тему.

Ожидалось, что всеобщее собрание клубов, которое было проведение 14 октября, поможет прийти к общему консенсусу, однако его результатом, как сообщает The Guardian, стало выяснение новых обстоятельств переговоров с клубами пресловутой "топ-6", при полном игнорировании остальных участников состязаний.

Так, источник пишет о том, что представитель лиги имел копию всех планов еще до встречи с "большой шестеркой", однако не стал сообщать эту информацию остальным 14-и командам. Встреча, проведенная председателем Гэри Хоффманом и исполнительным директором Ричардом Мастерсом с высокопоставленными представителями Ливерпуля, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенала, Челси и Тоттенхэма, состоялась во вторник, 13 октября — за день до намеченного всеобщего собрания.

Это подняло новую волну негодования со стороны оставшихся команд, и напрочь сбило их возможную заинтересованность в идеях проекта "Большая картинка", как пишет издание. Хоффман и Мастерс сиюминутно превратились из посредников при переговорах в обделенных вниманием лиц. Руководитель одного из 14 клубов сказал, что на полном собрании клуба в среду, 14 октября, он считал, что Хоффман был так же шокирован планами, как и все они, когда они были опубликованы.

"Ни один из клубов не знал, что Мастерс был приглашен присоединиться к переговорам вначале и отказался, а затем периодически сообщал информацию, что они продолжались в течение нескольких месяцев", — сообщил вышеупомянутый представитель одного из клубов АПЛ. "Они также не сказали, что Хоффману действительно была передана копия, от Брюса Бака, председателя Челси, который с самого начала участвовал в проекте "Большая картина".

Этим словам нашлось подтверждение и со стороны Премьер-лиги: "Хоффман не сообщил 14 клубам, что у него есть копия планов, и что он отправлял "большой шестерке" по электронной почте положительные отзывы о проекте 8 октября, до глобальной утечки информации". По информации Guardian, Хоффман не только проявил инициативу в участии, но гарантировал поддержкой изменений, заявив, что у исполнительной команды во главе с Мастерсом были свои собственные идеи и планы, "многие из которых уже совпадают с "Большой картиной"".

Премьер-лига таким образом не дала понять, что была совершенно не в курсе происходящего, а своем заявлении открыто выступила против подобных изменений: "… ряд отдельных предложений… может иметь разрушительное влияние на всю игру"

На самом всеобщем собрании некоторые из 14 клубов выразили свое беспокойство по поводу того, что планы были разработаны явно тайным образом, но при этом все клубы Премьер-лиги согласились провести очередное стратегическое собрание. Нашлись недовольные и таким решением — неназванные представители считают это серьезной уступкой "большой шестерке", которая может попытаться таким образом продавить серьезные изменения.

Представитель Премьер-лиги при этом признал, что клубам не сообщили о дискуссиях в течение восьми(!) месяцев после первого приглашения Мастерса в феврале. Он также подчеркнул, что Мастерс не знал сути переговоров. Но в то же самое время, пресс-секретарь заявил, что "некоторые из 14, хотя и не все, были проинформированы о встрече с большой шестеркой до того, как Хоффман и Мастерс встретились с ними 13 октября", после чего возникло новое подспорье для пререканий.

Таким образом, проект "Большая Картина" продолжает находится в подвешенном состоянии, а каждая новая встреча между представителями клубов завершается еще большим накалом страстей. К слову, о дате нового собрания на переговорах 14 октября так и не договорились.