Англия

Уже с 2022 года распорядок сил в элитном дивизионе может кардинальным образом измениться.

В английском футболе разгорелась самая настоящая ядерная война после того, как президент Английской футбольной лиги (АФЛ) Рик Пэрри в сотрудничестве с Ливерпулем и Манчестер Юнайтед разработал предложение, способное изменить спорт во всей стране.

Слитый документ под названием Проект "Большая Картина" (ПБК) предполагает уменьшение количества команд в элитном дивизионе до 18, ликвидацию Кубка лиги и Суперкубка Англии, изменение системы плей-офф в Чемпионшипе и упразднение равных прав при голосовании в Премьер-лиге.

С другой стороны, в случае принятия документа клубы АФЛ получат 250 млн фунтов, чтобы покрыть потери, вызванные отсутствием болельщиков на стадионе. Гранты на 10 млн фунтов вручат Женской Суперлиге (ЖСЛ) и Чемпионшипу, а Футбольная ассоциация (ФА) получит 35 млн фунтов на Национальную лигу и дивизионы ниже, а также 55 млн фунтов, чтобы покрыть операционные убытки.

ПБК сразу же вызвал ярость у Премьер-лиги и британского правительства, которые недавно вели переговоры о финансовой помощи с АФЛ. Департамент культуры, медиа и спорта обрушился с критикой на это предложение, отметив, что "удивлен и разочарован" узнать об этих закулисных переговорах.

Предполагается, что владельцы Манчестер Юнайтед, семья Глейзеров, вели переговоры с Пэрри, как и главный владелец Ливерпуля Джон Генри, а также владелец части акций Майк Гордон. Этот процесс длился три года. По словам Пэрри, на некотором этапе в нем принимал участие и Челси. Ливерпуль и Юнайтед полностью проинформировали других представителей "большой шестерки" (Челси, Арсенал, Тоттенхэм и Ман Сити) о предложении на прошлой неделе, а в воскресенье новостью об этом разразился The Telegraph.

Сейчас любое изменение в правилах Премьер-лиги требует, чтобы за него отдали минимум 14 голосов – в том числе, и о принятии ПБК. При этом действует система "один клуб = один голос". Что еще больше разозлило АПЛ – слухи о том, что Пэрри подговаривал большие клубы попросту выйти из АПЛ и присоединиться к АФЛ, если они проиграют голосование.

Пэрри, что примечательно, отказался комментировать эту информацию во время наспех организованной пресс-конференции в воскресенье. Некоторые источники признали, что возможность использования "ядерной угрозы" в виде выхода из Премьер-лиги действительно существует. Согласно текущим контрактным обязательствам, это могло бы стать поводом для иска против таких участников. Ни один из клубов не был готов комментировать это в воскресенье.

В пункте В.7 регламента Премьер-лиги любой клуб, который собирается прекратить членство в организации с нового сезона, должен известить об этом до 31 декабря предыдущей кампании. Источники, близкие к топ-6, утверждают, что угрозы выхода нет.

В сердце проблемы лежит то, что клубы "большой шестерки" верят, что они заслуживают больше власти, поскольку это они генерируют большую часть денег и интереса к английскому футболу. Главное препятствие – чтобы остальные 14 клубов проголосовали за то, что, похоже, противоречит их собственным интересам.

Остальные клубы, главным образом, боятся того, что концентрация власти в руках избранной группы клубов может привести к тому, что они впоследствии пересмотрят платежи солидарности, предусмотренные в нынешних предложениях.

ПОДРОБНЕЕ О ПБК

Дотации в размере 250 млн фунтов АФЛ и кумулятивная выплата 100 млн фунтов ФА помогли бы покрыть убытки, а также стали бы инвестицией в женский футбол, Национальную лигу и низшие дивизионы. Это существенно улучшило бы положение дел ныне страдающего спорта в краткосрочной перспективе. В долгосрочной – клубы АФЛ получили бы мощную финансовую надбавку благодаря новой схеме распределения доходов Премьер-лиги.

Сейчас клубы АПЛ получают 92% от распределяемых денег. По новому договору эта доля уменьшится до 75%, а остальная четверть будет идти клубам АФЛ. Благодаря этому, клубы Чемпионшипа будут получать на 15,5 млн больше, Лиги 1 – на 3,5 млн, а Лиги 2 – на 2,3 млн. Хотя такая большая доля для АФЛ и была бы историческим шагом, нет никаких гарантий, что цифры останутся столь же соблазнительны, учитывая, что с 18 командами у Премьер-лиги будет меньше игр для продажи.

Потолок цен на билеты для болельщиков гостей будет зафиксирован на уровне 20 фунтов, выезды на поединки будут субсидированы, а также клубы будут и дальше исследовать возможность возвращения стоячих мест.

Топ-6, однако, получит много взамен. Суперкубок Англии и Кубок лиги, которые часто рассматриваются как ненужное бремя, будут упразднены. Кроме того, количество матчей в чемпионате сократится до 34.

Согласно новой системе вылета, по два клуба будут автоматически покидать АПЛ, а третий худший – сражаться в плей-офф с третьей, четвертой и пятой командой Чемпионшипа.

Пэрри отметил, что будет один переходной сезон, когда Премьер-лигу покинут четыре клуба, а из Чемпионшипа в нее поднимутся только два. После этого с сезона-2022/23 все должно начаться по новым правилам.

При новой системе право голоса будет только у девяти клубов, которые в конкретный момент будут находиться в АПЛ дольше остальных. Прямо сейчас это были бы представители топ-6 плюс Саутгемптон, Вест Хэм и Эвертон. Для принятия какого-либо решения будет достаточно двух третей голосов "долгожителей", то есть, шести клубов. Среди их полномочий – наложение вето на предполагаемых новых владельцев клубов (подобно тому, как в этом сезоне АПЛ не позволила продать Ньюкасл шейхам), выборы главы Премьер-лиги, распределение доходов от телеправ, а также изменение правил турнира.

Также в предложении предусмотрен жесткий потолок зарплат для клубов Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2. Клубам нужно будет соответствовать правилам финансового фейр-плей, подобного тому, который внедрил УЕФА.

Есть и другие преимущества для топ-клубов. Например, команды Премьер-лиги смогут отправлять в аренду 15 футболистов одновременно, в том числе – четырех в один клуб. Также у них будет право отозвать арендованных при изменении тренера.

Еще один пункт – клубы смогут продавать эксклюзивные права на восемь своих "живых" матчей за сезон напрямую болельщикам через цифровые платформы на всех международных территориях.

КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ПБК?

Совершенно ясно, что эту идею продвигают Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, как и то, что Челси является ее сторонником. Тоттенхэм, Арсенал и Манчестер Сити были вовлечены в обсуждение, но их позиции пока не ясны. Источники, близкие к проекту, говорят, что в целом топ-6 поддерживают идею.

Глава АФЛ Пэрри выступает как знак поддержки со стороны 72 клубов Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2. Предполагается, что большая часть Л1 и Л2 заинтересована в предложении из-за "быстрых" дотаций на сумму в 250 млн футов, а также большей доли от продажи телеправ в долгосрочной перспективе. Правительство рассматривает возможность дотаций в 100 млн футов для клубов Л1, Л2 и Национальной лиги, но АФЛ считает, что ей нужно 250 млн фунтов, чтобы доиграть этот сезон и избежать исчезновения клубов.

Один из руководителей клуба Лиги 1 рассказывает: "АФЛ находится в очень плохой позиции, что-то пошло не так, дальше так нельзя продолжать. И кто приходит с решением? Никто, кроме Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. В АФЛ есть расхождения по всем вопросам, мы никогда не придем к консенсусу, будь то возобновление чемпионата после карантина или проведение плей-офф. Мы никуда так не дойдем. Время не на нашей стороне, и если все останется так, как есть, клубы начнут пропадать".

"Да, наша судьба находится в руках действительно богатых парней, но это хорошо, что кто-то берет инициативу в свои руки. Станет ли катастрофой то, что в руках топ-6 сосредоточится больше власти? А разве в каждой индустрии нет крупных игроков? Это предложение сделает более стабильными клубы в низших лигах и владеть ими будет больше смысла. ПБК спасет от исчезновения многие клубы".

"Правительство не будет выдавать нам дотации постоянно. Они осознают, каково это – поддерживать отрасль, где на покупку игроков тратят состояния. Правительство предоставит краткосрочное решение, чтобы покрыть потери, связанные с отсутствием болельщиков, но средний клуб Лиги 1 все-равно несет убытки в 3 млн фунтов за сезон, с коронавирусом или без него. ПБК дает нам безопасность в долгосрочной перспективе".

Владелец Флитвуд Таун Энди Пилли описал это все как "фантастическое предложение, которое спасет клубы АФЛ от забвения".

КТО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ И ПОЧЕМУ?

Вот здесь становится интересно. Чтобы принять ПБК, нужно согласие минимум 14 из 20 клубов. В том числе, тех, которые перед стартом сезона в первую очередь думают о том, как бы не вылететь из Премьер-лиги. С сокращением количества команд сделать это будет куда сложнее.

Также есть опасения, что с принятием ПБК перестанут осуществлять "парашютные выплаты" клубам, которые вылетают из АПЛ. Подобные расклады не нравятся клубам, которые могут покинуть элитный дивизион и тем представителям Чемпионшипа, которые готовы рискнуть и потратиться, чтобы выйти в Премьер-лигу.

Руководство Премьер-лиги разозлилось, что его не включили в процесс переговоров. На это Пэрри, который признался, что и бродкастеров не посвящали в курс дела, заявил: "Премьер-лига могла прийти к нам с предложениями на любом этапе или же решить краткосрочные проблемы со спасительными выплатами куда быстрее. По каким-то причинам они этого не сделали".

"Стыжусь ли я поддерживать такой дерзкий план? Нет. Они говорят о необходимости сотрудничества. Сколько времени им потребовалось, чтобы предложить спасительные выплаты? Месяцы. Правительство говорило, что Премьер-лига должна вмешаться еще в конце мая".

Премьер-лига, однако, выходила на АФЛ во время карантина, заявив, что сначала должна доиграть свой сезон, прежде, чем думать о дотациях. Сам элитный дивизион тоже мог оказаться на грани краха, если бы ему пришлось возвращать 750 млн фунтов телетрансляторам.

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс, говорят, работает над поиском консенсуса с дотациями, но он хочет договор, который будет скорее защищать все клубы АПЛ, чем наделять властью избранных. Ни Мастерс, ни президент Премьер-лиги Гари Хоффман не участвовали в секретных переговорах.

Разные источники в Премьер-лиге говорят, что это может быть попыткой топ-6 заполучить больше места в календаре для еврокубков, а другие указывают на то, что финансовые ограничения сделают невозможным для новых владельцев тратить суммы, которые позволили бы им изменить порядок сил на футбольном поле. Кроме того, представители топ-6 смогут наложить вето на продажу клубов новым владельцам, которых посчитают угрозой для себя.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Теперь началась борьба за общественное мнение. Консервативное правительство уже высказалось против. Спикер Отдела культуры, медиа и спорта заявил: "Мы все удивлены и разочарованы, что в то время, когда мы призвали клубы элитного дивизиона помочь низшим дивизионам, его верхушка за кулисами готовит предложение, которое сделает из этой лиги закрытое общество".

Клубы большой шестерки не намерены отступать от своих позиций. Теперь внимание переключается на Футбольную ассоциацию, чей глава Кларк был в курсе этих разговоров. У ФА есть возможность наложить вето на изменения вылета и повышения в классе. Это может "убить" ПБК когда он еще даже не набрал силы.

Футбольная ассоциация еще не высказывала свою позицию, но Премьер-лига, которая говорила о желании найти решение совместно с ФА, надеется, что та встанет на ее сторону.

Вопрос будет обсуждаться на несомненно напряженном заседании Премьер-лиги на этой неделе. В теории, его могут вынести на голосование, которое потребует 14 "за" для одобрения.

"Даже если за ПБК не проголосуют, его продолжат продавливать. Они хотят, чтобы это случилось", — утверждает один из источников.

Пэрри сохраняет уверенность, несмотря на позицию правительства. "Это не пресекает предложение в зародыше. Мы рассматривали болельщиков, и здесь идет речь о спасении футбольной пирамиды. Будет сложно привести к общему знаменателю наши идеи и позицию правительства. Но это не собьет нас с пути. Сложно представить, что другие варианты уже на подходе".

Адам Крафтон, The Athletic