Англия

Футболист не отправился с командой на игру.

Нападающий Вест Хэма Майкл Антонио не сможет помочь команде в поединке против Ливерпуля. Об этом сообщил главный тренер “хаммерс” Дэвид Мойес в интервью Sky Sports.

В минувшем туре против Манчестер Сити Антонио отметился забитым голом, но был заменен на 52-й минуте игры.

В текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина шесть матчей за "молотобойцев", в которых он забил три гола.

Отметим, матч Ливерпуль — Вест Хэм состоится в субботу, 31-го октября. Начало встречи — в 17:30.