Англия

Немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился информацией о физических кондициях своих исполнителей.

Перед домашним матчем седьмого тура английской Премьер-лиги против лондонского Вест Хэма, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал интервью официальному сайту клуба, ключевой темой которого стала физическая готовность его подопечных за день до игры на внутренней арене.

"Фабиньо не сыграет — это точно. У него небольшая травма, поэтому ближайшие выходные он пропускает. Возможно, восстановление еще немного затянется", — сообщил информацию наставник "красных" о бразильском опорном полузащитнике команды Фабиньо.

"Однако остальные игроки готовы принять участие в игре против Вест Хэма. Кто со скамейки, кто со старта", — тут же добавил немец.

Кроме того, в адрес Клоппа последовал вопрос о замене Джордана Хендерсона в перерыве прошлого матча Лиги чемпионов УЕФА против Мидтьюланда (2:0), на что Юрген ответил: "У Джордана Хендерсона не было проблем с фитнесом. Ответственность перед игроком, возможно, лучшее словосочетание для описания этой замены".

В присущем ему философском стиле немецкий специалист ответил и на вопрос о предстоящем календаре команды: " Если вы посмотрите на расписание, то увидите, что такой месяц, как октябрь, похож на обычный декабрь, а ноябрь — как обычный декабрь. Тогда как декабрь по-прежнему остается декабрем. Это означает, что у нас такой же напряженный график, который у нас бывает каждый год в декабре, но он у нас уже идет сейчас, и поэтому мы должны принимать такие решения (о ротации — ред.)".

На вопрос о готовности Наби Кейта и Тиаго Алькантары, которые получили небольшие повреждения ранее по ходу сезона, Клопп сообщил, что "оба в хорошем состоянии, но никто не может сказать нам точно, сколько времени им понадобится для полного восстановления". Об их участии в игре против Вест Хэма Клопп ответил крайне туманно: "Будут ли они готовы к завтрашнему дню, мы увидим. В идеальном мире вы даете им время подготовиться не только к одной игре, но и к следующим 30-40 играм, поэтому, если кто-то снова тренируется, это не значит, что вы можете использовать их немедленно".

Игра между Ливерпулем и Вест Хэмом состоится в субботу, 31 октября. Начало в 19:30 по киевскому времени.