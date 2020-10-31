Англия

Испанский наставник Манчестер Сити призвал руководство лиги подумать об игроках команд-участниц.

Накануне гостевого матча против Шеффилд Юнайтед в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поддал критике одно из ключевых решений руководства Премьер-лиги в новом сезоне — оставить три замены по ходу поединка, несмотря на опыт остальных европейских национальных первенств в условиях пандемии COVID-19.

"Это не имеет отношения к преимуществам определенных команд. Когда футболисты играют каждые 3 дня, они начинают страдать. Почему во всех лигах это происходит, а здесь мы не можем защитить игроков?", — приводит слова испанского специалиста Goal.com.

Напомним, что Манчестер Сити крайне неудачно начал для себя сезон на внутренней арене, сумев за 5 сыгранных поединков набрать лишь 8 очков, в результате чего "горожане" перед игрой с Шеффилд Юнайтед находились лишь на 13-м месте в турнирной таблице.

Матч на Бремелл Лейн пройдет 31 октября и начнется в 14:30 по киевскому времени.