Англия

Главный тренер лондонского Челси поделился мнением об отдельных игроках своей команды перед игрой с Бернли.

В рамках седьмого тура английской Премьер-лиги лондонскому Челси предстоит совершить визит на Терф Мур, где в начале этой недели местному Бернли нанес очередное поражение еще один клуб из столицы Великобритании — Тоттенхэм (1:0).

Накануне данного противостояния проходила традиционная пресс-конференция главных тренеров команды, на которой у наставника "пенсионеров" Фрэнка Лампарда поинтересовались о его мнении про текущую форму марокканского полузащитника Хакима Зийеха и немецкого защитника Антонио Рюдигера. Слова главного тренера приводит издание The Guardian.

"Нам нужны игроки, которые верят, что должны быть здесь, — начал свой ответ англичанин, — Он (Зийех — ред.) может найти пас, и иногда в прошлом сезоне я чувствовал, что нам его не хватало, когда мы играли против защиты с низким блоком".

Марокканский полузащитник оформил свой поздний дебют в стартовом составе в недавней игре лондонского Челси против Краснодара в рамках Лиги чемпионов (4:0), завершив тем самым цикл восстановления после повреждения во время предсезонных сборов. "В игре с Краснодаром мы увидели немного его качества и индивидуальность. Идея принять мяч и повернуться лицом вперед и найти этот пас до того, как соперники займут позиции — вот что я хочу видеть от Хакима", — такого мнения был о дебюте своего подопечного Лампард.

"Он мне очень нравится как личность. Я разговаривал с ним очень на ранних стадиях переговоров, когда мы подписывали его, и был поражен его уверенностью. Есть внутренняя уверенность, которую я люблю. Работать с ним было абсолютной мечтой. Люди всегда думают, что личность — это то, что нужно, кричать и бороться до конца. Конечно, в футболе это требуется, но иногда игрок получает мяч в труднодоступных местах, там, где другие не хотят, и начинает творить… Хаким показал это, и это, отчасти, причина, по которой он с нами", — подытожил наставник Челси.

Нашлось несколько позитивных слов у англичанина и для немецкого центрального защитника Антонио Рюдигера, судьба которого в лондонском клубе на старте сезона оказалась незавидной — ни одного матча в АПЛ, при лишь трех попаданиях в заявку. Однако Рюдигеру было доверено провести полный матч в Лиги чемпионов, а Лампард оценил упорство футболиста: "Я очень хорошо это осознаю, потому что для того, чтобы выиграть что-либо, нужна сплоченная команда. У нас пять центральных защитников, и с этим не всегда легко справиться… Тони, который хорошо тренировался в течение последних двух недель, а также выступал с завидным уровнем концентрации и владения, является фантастическим примером для любого игрока, который не играет так много".

Матч Бернли — Челси пройдет 31 октября и начнется в 17:00 по киевскому времени.