Англия

Судьбу противостояния в стиле "до забитого мяча" предрешило очередное удачное взаимодействие между Харри Кейном и Сон Хын Мином (1:0).

График проведения поединков шестого тура английской Премьер-лиги растянулся по календарю на целых четыре дня. Последними в бой вступали участники поединка на Терф Мур — Бернли и Тоттенхэм, которое к данному противостоянию подходили с отличными друг от друга мотивами.

Коллективу Жозе Моуриньо приходится теперь разрываться на два фронта, принимая участие в матчах Лиги Европы УЕФА в середине недели, в то время как соперники были лишены подобной необходимости, получив комфортные семь дней на восстановление сил на фоне первого завоевания очков в новом сезоне АПЛ — Бернли в прошлом туре скромными "нулями" завершил выезд к Вест Бромвичу.

В то же самое время, "шпоры" запомнились непостижимым образом упущенным преимуществом в три забитых мяча над Вест Хэмом в ходе дерби столицы Англии в прошлом туре (3:3), а в середине недели отправили ровно столько же голов в ворота австрийского ЛАСКа, вот только в свои пропускать уже не стали (3:0). Тоттенхэм крайне результативен в новом сезоне, а уровне с "топами" (15 голов), но регулярным получением очков обеспечить себя не может. А тут еще и предстояло ехать в гости к одной из наименее пропускающий команд "элиты".

Вечерние матчи в начале рабочей, для большинства, недели должны обеспечивать своим уровнем напряжением должный зрительский интерес. От Бернли такого точно невозможно было дождаться, так что все надежды падали на команду гостей, которой явно не хватало свежести после международного поединка. Игра проходила по достаточно простому сценарию: "шпоры" совершают множественные попытки фланговых передач в штрафную, соперники отбиваются, а затем выходят через длинный пас в атаку, которую завершает, в лучшем случае, дальний удар по воротам.

Пара форвардов Вуд – Барнс, к котором присоединялись Гудмундссон и Браунхилл, серьезных проблем Льорису доставить не смогли по ходу всего поединка. Фланговые игроки Тоттенхэма, в свою очередь всякий раз отправляли мяч на ногу соперникам. И что делать в таком случае? Правильно! Оккупировать обе штрафные стандартами. Первыми выстрелили хозяева, однако Кейн сумел с линии ворот собственной команды вынести мяч при попытке Тарковски ударом головой завершить подачу углового на левом фланге.

Харри понадобилось всего лишь пять минут для того, чтобы повторить успешную игру на втором этаже, но уже внутри чужой штрафной. Ламела подал от угла поля на правом фланге, Харри продлил на дальнюю штангу, откуда Сон переправил мяч в сетку. Бернли расположил двух игроков на штангах своих ворот при стандарте, поэтому разобрать соперников в полной мере не сумел. Игра была до забитого мяча — кто с этой задачей справился, тот и выиграл. Такая простая логика оставила команду Дайча в подвале турнирной таблицы, а Тоттенхэм примкнул к лидирующей группе.

В следующем туре Бернли на своем поле будет принимать очередной столичный клуб — Челси, а лондонскому Тоттенхэму предстоит сыграть домашний поединок против Брайтона.Бернли —0:1Кейн, 76Поуп — Лоутон, Лонг, Тарковски, Тейлор — Гудмундссон (Родригес, 83), Вествуд, Браунхилл, Макнил — Вуд, Барнс (Выдра, 88).Льорис — Доэрти, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Хойбьерг — Моура (Ламела, 57), Ндомбеле (Ло Чельсо, 78), Сон (Родон, 90+2) — Кейн.Предупреждения: Браунхиилл, Лонг.