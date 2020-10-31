Англия

Менеджер прояснил ситуацию вокруг футболиста.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение о ситуации вокруг полузащитника Месута Озила, который был исключен из заявки команды.

"Что я могу вам сказать, я старался изо всех сил, я пытался дать ему как можно больше возможностей. И что со своей стороны, я был терпелив и был справедливым.

Он был действительно важным игроком в последние несколько сезонов. Я должен уважать это, я здесь, чтобы принимать решения, лучшие решения для команды и для клуба. Это то, что я пытаюсь сделать, а затем я должен им объяснить, потому что людям нужны причины и правильные ответы.

Но я должен принимать решения всем сердцем и разумом, чтобы принимать правильные решения, которые, как я считаю, являются хорошими", — сказал Артета Sky Sports.

Ранее агент Озила заявил о предвзятом отношении к его клиенту со стороны испанского специалиста.