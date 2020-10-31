Англия

Тренер рассказал о кадровой ситуации внутри команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение о решении проблемы с центральными защитниками в команде.

"У нас, конечно же, есть другие варианты, такие как Хендерсон, Вейналдум, Милнер и Робертсон тоже могут играть в центре обороны. Их всех можно сравнить с Маскерано, например. Он неплохо играл на этой позиции".

"У нас, очевидно, есть еще один или два варианта, и один из них мы выберем. Кто-то из них выступит на этой позиции в матче против Вест Хэма", — цитирует Клоппа Goal.

Матч Ливерпуль — Вест Хэм состоится 31-го октября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.