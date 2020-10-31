Англия

Экс-игрок "манкунианцев" — об перспективах команды.

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высказал свое мнение о том, когда Манчестер Юнайтед вновь вернется на вершину АПЛ.

"Может ли "засуха" в АПЛ продлиться десятилетиями? Да, 100 процентов. Может пройти 15-20 лет, прежде чем Юнайтед победит, особенно если Клопп и Гвардиола останутся.

"У них есть необходимые ресурсы и игроки. Но у нас есть пример Ливерпуля, и мы видим, что они в последний раз выиграли его в 1990 году. Они тогда тоже подумали: "Мы скоро снова выиграем".

"Даже Клоппу потребовалось четыре с половиной года, чтобы добыть этот трофей — это займет много времени", — сказал Гиггз Greatest Game.

Ранее сообщалось, что новичок Манчестер Юнайтед Алекс Теллес сдал положительный тест на коронавирус.