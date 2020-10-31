Англия

"Красные" рассматривают сенегальца как замену ван Дейку.

Ливерпуль готов возобновить переговоры по защитнику Наполи Калиду Кулибали в январе, сообщает портал Calciomercato.

Мерсисайдцы находятся в поисках замены травмированному Вирджилу ван Дайку и попытаются заполучить сенегальского центрбека в январе. "Красные" готовы предложить неаполитанскому клубу около 70 млн фунтов за футболиста.

Действующий контракт Кулибали с Наполи рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 6 поединков в футболке "адзурри".

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также проявляет интерес к защитнику Шальке Озану Кабаку.