Англия

Защитник может сменить прописку в межсезонье.

Руководство Ливерпуля рассматривает вариант с приобретением у Шальке центрального защитника Озана Кабака, утверждает Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, основным претендентом на футболиста остается Милан, но "красные" готовы побороться за игрока.

Отмечается, что "россонери" намерены предложить "кобальтовым" 20 миллионов евро, или же арендовать Кабака в январское трансферное окно.

В текущем сезоне футболист провел в составе Шальке в Бундеслиге два поединка, заработав красную карточку.