Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча седьмого тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Вест Хэмом.

В рамках седьмого тура АПЛ встречались Ливерпуль и лондонский Вест Хэм. Сразу же после стартового свистка хозяева ожидаемо забрали мяч под свой контроль, завладев игровым и территориальным преимуществом. Но особой пользы команде это не приносило, ведь дело не доходило до ударов по воротам. Со временем "молотки" перехватили инициативу и довольно быстро сумели повести в счете. Форнальс воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и послал его в сетку ворот – 0:1.

После забитого гола гости ожидаемо опустились на свою половину поля, рассчитывая на контратаки. "Красные" много владели мячом, однако никаких дивидендов это не приносило, ведь не было даже ударов по воротам. Не помогали и заработанные стандарты, розыгрыш которых ни к чему не приводил. Подопечные Дэвида Мойес уверенно действовали в обороне, не давая своему главному тренеру поводов для беспокойства. В одном из эпизодов издали забить мог Хендерсон, но удару Джордана немного не хватило точности.

Через некоторое время Вест Хэм успокоил игру, забрав мяч под свой контроль. Лондонцы провели несколько атак, но они не приводили к угрозе воротам Алиссона. Ближе к окончанию первого тайма Ливерпуль снова оккупировал чужую половину поля и стал подбираться все ближе к воротам Фабиански. У Александер-Арнольда был отличный шанс забить прямым ударом со штрафного, но Трент не смог перебросить мяч через стенку. А уже в следующей атаке Салах заработал пенальти в борьбе с Масуаку. Сам же пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый удар – 1:1. Оставшиеся до перерыва минуты прошли в сдержанной манере, счет не претерпел изменений.

После возобновления игры мерсисайдцы снова завладели игровым преимуществом, намереваясь забить быстрый гол. Они все так же контролировали мяч на чужой половине поля, но воротам Фабиански не угрожали. С каждой минутой подопечные Клоппа подбирались все ближе к чужой штрафной, но в конечном счете это не помогало команде забить. Со временем "молоткам" удалось успокоить игру. Они увели ее со своей половины поля и предпринимали попытки создать хотя бы один опасный момент, но все ограничивалось лишь подходами к штрафной площади.

Клопп решил, что нужно что-то менять, и выпустил на поле Шакири и Жоту, которые в дальнейшем принесли "красным" пользу. Вскоре после их появления на поле отличиться мог Салах, который нанес обводящий удар в дальний угол, но ему не хватило точности. Еще через несколько минут Жота отправил мяч в сетку ворот и даже успел отпраздновать гол с партнерами, но он впоследствии был отменен. После просмотра многочисленных повторов главный арбитр зафиксировал фол Мане в атаке.

Ливерпульцы не отчаялись, продолжив оказывать давление на владения Фабиански. Немного позднее Жота снова отправил мяч в сетку, но в этот раз все было в рамках правил. Шакири вывел Диогу на ударную позицию, а португалец разобрался с Фабиански — 2:1. После забитого гола хозяева продолжали атаковать в надежде развить собственный успех но больше не угрожали ворота соперника. В концовке поединка они отдали мяч гостям. Подопечные Мойеса отчаянно пытались спастись, но так и не сумели потревожить Алиссона. Как итог, Ливерпуль одержал очередную непростую победу, которая позволила "красным" хотя бы на время выйти на чистое первое место.

В восьмом туре Ливерпуль ожидает схватка с Манчестер Сити, а Вест Хэм сыграет в дерби с Фулхэмом.

Ливерпуль - Вест Хэм 2:1

Голы: Салах, 42 (с пенальти), Жота, 85 — Форнальс, 10

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Филлипс, Робертсон — Джонс (Шакири, 70), Хендерсон, Вейналдум — Салах (Милнер, 90), Фирмино (Жота, 70), Мане

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку (Лансини, 88) — Боуэн (Бенрама, 89), Соучек, Райс, Форнальс — Алле (Ярмоленко, 74)

Предупреждение: Райс