Англия

Специалист рассказал о своих планах на будущее.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти заявил, что хотел бы задержаться в команде дольше, чем в своих предыдущих клубах.

"Я думаю, что мы сумеет что-то выиграть по итогу, но на это нужно время, немного больше, чем в других топ-командах, с которыми я справлялся с этой задачей".

"Я хочу тут остаться. Но дело в том, что я чувствую себя здесь хорошо. Я хотел бы остаться тут более двух или трех лет, как я обычно проводил с другими клубами", — приводит слова Анчелотти Goal.

Ранее сообщалось, что игрок Эвертона и экс-хавбек Шахтера Бернард может переехать в Саудовскую Аравию.