Англия

Английский наставник прокомментировал успех "синих".

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о победе над Бернли (3:0) в рамках 7-го тура АПЛ.

"Мы продемонстрировали цельную игру. Нам противостоял непростой соперник, против которого было необходимо обороняться с максимальной концентрацией, стараясь выигрывать все мячи и подборы. Кроме того, я ждал от команды улучшения в игре с мячом.

Сегодня я увидел все, что хотел. С первой до последней минуты мы контролировали ход матча и демонстрировали превосходные командное движение и игру в пас. Сегодня мы сделали шаг вперед.

Если команда не пропускает, это многое говорит о формировании ее костяка. Тьяго Силва и Эдуар Менди внесли весомый вклад в это, но в целом это стало заслугой коллективного подхода к игре в защите. Конечно, я не буду скакать от радости после таких побед, но, безусловно, это крайне положительный момент", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

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