Англия

Лондонцы отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Челси в поединке чемпионата Англии отправился в гости к Бернли и добился разгромной победы со счетом 3:0.

В первой половине игры Зиеш открыл счет, а Зума и Вернер довершили начатое во втором тайме.

Бернли — Челси 0:3

Голы: Зиеш, 26, Зума, 63, Вернер, 70

Бернли: Поуп — Тарковски, Лоутон, Тэйлор, Лонг — Стивенс (Родригес, 46), Вествуд, Браунхилл, Макнил — Вуд, Барнс (Брэйди, 73).

Челси: Менди — Чилуэлл, Зума, Тиаго Силва, Джеймс — Маунт, Канте, Зиеш (Хадсон-Одои, 73) — Хавертц (Жоржиньо, 86), Вернер, Абрахам (Жиру, 77).

Предупреждение: Лонг