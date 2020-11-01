"Горожане" вскоре пополнят ряды сербским форвардом.
Филип Стеванович, Gol.bg
01 ноября 2020, 10:28
Официальный сайт Партизана сообщает, что нападающий команды Филип Стеванович в зимнее трансферное окно перейдет в Манчестер Сити.
Отмечается, что 18-летний футболист дебютировал за "гробарей" в декабре 2018 года, и с тех пор забил 12 голов в 54 поединках.
Ранее сообщалось, что "горожане" сумели выиграть борьбу за форварда у своих соседей по городу — Манчестер Юнайтед.
По данным СМИ, трансфер Стевановича обойдется Сити в восемь миллионов евро без учета дополнительных бонусов.