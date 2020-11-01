Англия

"Горожане" вскоре пополнят ряды сербским форвардом.

Официальный сайт Партизана сообщает, что нападающий команды Филип Стеванович в зимнее трансферное окно перейдет в Манчестер Сити.

Отмечается, что 18-летний футболист дебютировал за "гробарей" в декабре 2018 года, и с тех пор забил 12 голов в 54 поединках.

Ранее сообщалось, что "горожане" сумели выиграть борьбу за форварда у своих соседей по городу — Манчестер Юнайтед.

По данным СМИ, трансфер Стевановича обойдется Сити в восемь миллионов евро без учета дополнительных бонусов.