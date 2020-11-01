Англия

Поединок завершился победой "святых" со счетом 4:3.

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон обыграла на выезде Астон Виллу со счетом 4:3.

"Святые" вели в четыре мяча к 58-й минуте после дубля Джеймс Уорд-Прауса и точных ударов Янника Вестергора и Данни Ингза. Сократил разрыв в счете на 62-й минуте Тайрон Мингс, а в компенсированное время отличились Олли Уоткинс и Джек Грилиш.

Астон Вилла – Саутгемптон 3:4

Голы: Вестергор, 20, Уорд-Праус, 33, 45, Ингз, 58 – Мингз, 62, Уоткинс, 90+3 (пенальти), Грилиш, 90+7.

Астон Вилла: Мартинес – Кэш (Аль-Мухаммади, 67), Конса, Мингс, Таргетт – Макгинн, Дуглас Луис – Траоре (Трезеге, 29), Баркли, Грилиш – Уоткинс.

Саутгемптон: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек (Стивенс, 46), Вестергор, Бертран (Диалло, 79) – Армстронг, Ромеу, Уорд-Праус, Уолкотт – Ингз (Лонг, 85), Адамс.

Предупреждения: Кэш – Уорд-Праус, Диалло.