Англия

Football.ua представляет анонс матча седьмого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты возвращаются на наши телеэкраны, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче седьмого тура Премьер-лиги Лидс Юнайтед сойдется в домашнем противостоянии с Лестером

Понедельник, 2 ноября, 22:00. Элланд Роуд, Лидс. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Лидс Юнайтед является одной из команд, которая повысилась в классе по итогам прошлого сезона Чемпионшипа, однако, если сравнивать с Фулхэмом и Вест Бромвичем, подопечные Марсело Бьелсы подают все надежды на то, чтобы закрепиться в элитном дивизионе. Помимо побед над тем же Фулхэмом и пребывающем в ужасной форме Шеффилд Юнайтед, "павлины" разгромили в прошлом туре Астон Виллу, которая подавала все надежды стать сенсацией нового розыгрыша английского первенства.

Интересно, что результат Лидсу приносят не многомиллионные летние приобретения в лице Диего Льоренте, Рафиньи или Родриго Морено. Если вспоминать прошлый матч с Астон Виллой, то там Патрик Бэмфорд попросту издевался над обороной соперника и оформил хет-трик. Сейчас на счету английского форварда шесть голов в Премьер-лиге, и в бомбардирской гонке его опережают только Калверт-Льюин, Сон Хын Мин и Мохаммед Салах. Понятно, что оборона у Лидс Юнайтед оставляет желать лучшего, однако желание "павлинов" демонстрировать свою атакующую игру абсолютно с любым соперником не может не вызывать симпатию. Манчестер Сити и Ливерпуль не дадут соврать.

Что касается Лестера, то эта команда из тура в тур оставляла после себя неоднозначные впечатления. Если в победах над Вест Бромвичем и Бернли нет ничего удивительного, то вот разгромная победа над Манчестер Сити громко заявила об амбициях "лис" вновь попасть в зону еврокубков. Даже Лига чемпионов при такой игре казалось не такой уж невыполнимой задачей, однако последовавшее за этим фиаско против Вест Хэма не укладывалось в голове. Это сейчас "молотобойцы" представляют собой команду, которая способна отобрать очки у любого сильного оппонента, но тогда поражение Лестера от Вест Хэма со счетом 0:3 считалось сенсационным.

Дополнительные проблемы Лестера начались из-за напряженного календаря и травмы ключевого форварда Джейми Варди. Англичанин не сыграл против Астон Виллы, а матч завершился минимальным поражением "лис". Учитывая это, Лестеру оставляли немного шансов на успех в прошлом туре против Арсенала. Да, в первом тайме мы наблюдали тотальное доминирование подопечных Микеля Артеты, но вышедший после перерыва на замену Варди снова забил на Эмирейтс и принес своей команде минимальную победу. Тем не менее, тяжелый календарь никуда не пропал, и команда Брендана Роджерса вынуждена чередовать выступления в Премьер-лиге и Лиге Европы, при этом справляясь с потерей ряда ключевых игроков.

По версии букмекеров, явного фаворита в предстоящем противостоянии выделить весьма сложно. Так, на победу Лидс Юнайтед предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 2,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Не сыграют: Берарди, Форшоу, Филлипс, Льоренте — Кастань, Ндиди, Перейра, Амарти, Сеюнджю.

Под вопросом: Купер — Эванс.

прогноз 2:2

Никита Евтушенко, Football.ua