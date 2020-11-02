Англия

Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.

В рамках поединка английской Премьер-лиги Тоттенхэм в родных стенах сумел обыграть гостей из Брайтона.

Отметим, что первый гол после возвращения в составе "шпор" забил крайний хавбек Гарет Бэйл.

Тоттенхэм - Брайтон 2:1

Голы: Кейн, 13 (с пенальти), Бэйл, 73 — Лампти, 56

Тоттенхэм: Льорис — Регилон, Алдервейрелд, Доэрти, Дайер — Ндомбеле (Ло Чельсо, 64), Сиссоко, Хейбьерг — Ламела (Бэйл, 70), Сон (Дэвис, 85), Кейн.

Брайтон: Санчес — Лампти (Мак Аллистер, 79), Берн, Велтман, Уайт — Лаллана, Марч (Бернардо, 65), Гросс, Биссума, Троссард (Уэлбек, 74) — Уэбстер.

Предупреждения: Ндомбеле, Регилон — Берн