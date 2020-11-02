Команда Скотта Паркера добыла первую победу в сезоне.
ФК Фулхэм
02 ноября 2020, 21:23
В рамках седьмого тура АПЛ Фулхэм в домашних стенах переиграл Вест Бромвич (2:0).
Счет в матче был открыт уже на 26-й минуте игры. Бобби Рид головой сумел замкнуть передачу на дальней штанге, оставив не у дел Джонстона.
Уже через четыре минуты "дачники" удвоили свое преимущество. Защитник Айна красиво обыгрался в стеночку с партнером и хлестко пробил с 20 метров.
Таким образом Фулхэм добыл первую победу в текущем розыгрыше АПЛ и выбрался из зоны вылета (17 место). Вест Бромвич, с тремя очками, расположился на 18-й позиции.
Фулхэм - Вест Бромвич 2:0
Голы: Рид, 26, Айна, 30
Фулхэм: Ареола — Айна, Андерсен, Адарабиойо, Робинсон — Замбо Ангисса, Лемина (Харрисон, 46), Рид (Кавалейру, 85), Кирни, Лукман (Браян, 90+3), Митрович
Вест Бромвич: Джонстон — Таунсенд, Аджаи, Иванович, Фурлонг — Ливермор (Соерс, 56), Диангана, Кровинович (Филлипс, 70), Галлахер, Перейра (Робинсон, 56), Эхирн-Грант
Предупреждения: Рид, Лукман, Харрисон, Галлахер, Соерс