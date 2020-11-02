Англия

Команда Скотта Паркера добыла первую победу в сезоне.

В рамках седьмого тура АПЛ Фулхэм в домашних стенах переиграл Вест Бромвич (2:0).

Счет в матче был открыт уже на 26-й минуте игры. Бобби Рид головой сумел замкнуть передачу на дальней штанге, оставив не у дел Джонстона.

Уже через четыре минуты "дачники" удвоили свое преимущество. Защитник Айна красиво обыгрался в стеночку с партнером и хлестко пробил с 20 метров.

Таким образом Фулхэм добыл первую победу в текущем розыгрыше АПЛ и выбрался из зоны вылета (17 место). Вест Бромвич, с тремя очками, расположился на 18-й позиции.

Фулхэм - Вест Бромвич 2:0

Голы: Рид, 26, Айна, 30

Фулхэм: Ареола — Айна, Андерсен, Адарабиойо, Робинсон — Замбо Ангисса, Лемина (Харрисон, 46), Рид (Кавалейру, 85), Кирни, Лукман (Браян, 90+3), Митрович

Вест Бромвич: Джонстон — Таунсенд, Аджаи, Иванович, Фурлонг — Ливермор (Соерс, 56), Диангана, Кровинович (Филлипс, 70), Галлахер, Перейра (Робинсон, 56), Эхирн-Грант

Предупреждения: Рид, Лукман, Харрисон, Галлахер, Соерс