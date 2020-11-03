Англия

Аргентинский специалист рассказал о своем увольнении из Тоттенхэма, которое произошло около года назад.

В ноябре 2019 года руководство Тоттенхэма приняло решение отправить в отставку Маурисио Почеттино с поста главного тренера первой команды, несмотря на недавний выход в финал Лиги чемпионов. Новым наставником "шпор" стал Жозе Моуриньо, при этом аргентинский специалист высказался о своем сменщике в положительном ключе.

"Спустя год после увольнения могу сказать, что сначала z был разочарован, немного расстроен и недоволен. Не буду врать, что за пять с половиной лет в Тоттенхэме у меня сложились действительно теплые отношения с персоналом, игроками и болельщиками".

"Но в какой-то момент я понял, что это футбол. Я не собираюсь жаловаться на клуб и на решение Дэниэля Леви. Я могу их только поддержать, потому что между нами остались хорошие отношения".

"Человек, который заменил меня, — мой хороший друг. Он всегда очень хорошо ко мне относился. Когда Жозе был в Реале, я помню, как он приглашал меня на матч Лиги чемпионов против Аякса, и мы говорили в его кабинете на Бернабеу".

"Я люблю Тоттенхэм и хорошо знаю Жозе, поэтому хочу пожелать ему только наилучшего — побеждать. Тогда наше путешествие завершилось неудачно, ведь мы упустили возможность выиграть трофей (Лиге чемпионов — прим. ред.) Остались без вишенки на торте", — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал рассматривает Маурисио Почеттино в качестве первого претендента на пост главного тренера, если Зинедину Зидану не удастся решить проблему с неудовлетворительными результатами команды.