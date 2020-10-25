Испания

"Бланкос" видят в аргентинце вероятную замену Зидану.

Руководство Реала связывалось с бывшим главным тренером Тоттенхэма Маурисио Почеттино, утверждает El Transistor.

По данным источника, аргентинский специалист рассматривается в качестве основного претендента на замену Зинедину Зидану, если тот провалит последующие матчи.

Отмечалось, что клуб был недоволен двумя домашними поражениями Реала от Кадиса и Шахтера, дав французу два матча на исправление ситуации.

К слову, в последнем матче мадридцы сумели добыть победу, обыграв в рамках Эль Класико Барселону на выезде (3:1).