Англия

Норвежский коуч надеется реабилитироваться после неудач с Арсеналом и Башакшехиром в матче с Эвертоном.

Манчестер Юнайтед потерпел поражение от Истанбул Башакшехир в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, а матчем ранее "красные дьяволы" впервые за 14 лет уступили Арсеналу на Олд Траффорд.

Неудовлетворительные результаты и 15-е место в турнирной таблице АПЛ, пусть и с одним поединком в запасе, породили слухи о возможном увольнении Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера Манчестер Юнайтед. Тем не менее, норвежский специалист отказался комментировать эту информацию.

"Я отказываюсь комментировать такие вещи. Еще слишком рано. В обществе всегда были и будут различные точки зрения. В таких ситуациях необходимо оставаться сильными. Клуб меня нанял, чтобы я выполнял свою работу, и я делаю это в меру своих возможностей вместе с нашими сотрудниками".