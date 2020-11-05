Англия

Маурисио Почеттино может сменить Оле-Гуннара Солскьяера.

Представители Манчестер Юнайтед контактировали с представителями бывшего тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино — утверждает Manchester Evening News.

Как сообщил изданию источник в МЮ, до поражения от Истанбул Башакшехира в Лиге чемпионов руководство клуба поддерживало нынешнего тренера "красных дьяволов" Оле-Гуннара Солскьяера, однако теперь ситуация изменилась.

Если дела в Лиге чемпионов у Манчестер Юнайтед пока идут неплохо и манкунианцы делят с РБ Лейпциг первое-второе места (по 6 очков), то в Премьер-лиге все очень плохо. В шести проведенных матчах чемпионата МЮ потерпел три поражения и занимает 15-е место, хотя и сыграл на матч меньше, чем соседи по турнирной таблице.

Сам Почеттино сейчас работает экспертом на Sky Sports, но в скором времени планирует вернуться к тренерской работе.