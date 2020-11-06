Англия

Португалец рассказал о конкуренции в команде.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что некоторые футболисты команды на сегодняшний день находятся вне конкуренции.

"Я всегда ожидаю максимума, поэтому я всегда требователен. В матче против Лудогорца были вещи, которыми я не доволен.

Есть игроки, которые совершенно очевидно по своей манере исполнения не дают другим шансам занять место в снове, потому что они очень сильны в своих выступлениях.

Игроки, которые не играют регулярно, должны чувствовать, что каждая минута — это шанс проявить себя, получить удовольствие и выложиться по максимуму", — цитирует Моуриньо Goal.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Лудогорцем и Тоттенхэмом.