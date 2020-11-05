Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

Тоттенхэм отправился в гости к Лудогорцу в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, где сумел реабилитироваться после сенсационного поражения от Антверпена в прошлом матче.

Несмотря на то, что хозяевам удалось забить, отыграться три пропущенные мяча им не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Тоттенхэма со счетом 3:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Лудогорец — Тоттенхэм:

Лудогорец — Тоттенхэм 1:3

Голы: Кешеру, 50 — Кейн, 13, Лукас, 33, Ло Чельсо, 62

Лудогорец: Илиев — Терзиев, Вердон, Недялков, Икоко — Янков (Тшибота, 75), Баджи (Йорданов, 90), Каули, Абель (Алекс Сантана, 59) — Ману (Текпетей, 46), Кешерю (Митков, 59).

Тоттенхэм: Харт — Дэвис, Алдервейрелд, Доэрти, Дайер — Уинкс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 72), Сиссоко (Хейбьерг, 46) — Лукас Моура (Сон Хын Мин, 61), Бэйл (Бергвейн, 65), Кейн (Винисиус, 46).

Предупреждения: Анисет — Доэрти