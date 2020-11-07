Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Че Адамс празднует гол в ворота Ньюкасла, Getty Images
07 ноября 2020, 06:24
В поединке восьмого тура английской Премьер-лиги Саутгемптон принимал на своем поле Ньюкасл.
Благодаря голам Адамса и Армстронга "святые" добыли уверенную победу над соперником и впервые в своей истории возглавили турнирную таблицу АПЛ.
Тем не менее, восьмой тур чемпионата Англии только стартовал, поэтому Саутгемптон с большой долей вероятности покинет лидирующую строчку.
Смотрите видео голов и обзор матча Саутгемптон — Ньюкасл:
Саутгемптон — Ньюкасл 2:0
Голы: Адамс, 7, Армстронг, 82
Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Вестергор, Стивенс — Уокер-Питерс, Уорд-Праус, Ромеу, Дженепо — Уолкотт, Адамс, Армстронг.
Ньюкасл: Дарлоу — Мерфи, Шер, Лассельс, Фернандес, Льюис — Лонгстафф, Хендрик, Альмирон — Уилсон, Сен-Максимен.
Предупреждение: Ромеу — Фернандес, Лонгстафф