Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке восьмого тура английской Премьер-лиги Саутгемптон принимал на своем поле Ньюкасл.

Благодаря голам Адамса и Армстронга "святые" добыли уверенную победу над соперником и впервые в своей истории возглавили турнирную таблицу АПЛ.

Тем не менее, восьмой тур чемпионата Англии только стартовал, поэтому Саутгемптон с большой долей вероятности покинет лидирующую строчку.

Смотрите видео голов и обзор матча Саутгемптон — Ньюкасл:

Саутгемптон — Ньюкасл 2:0

Голы: Адамс, 7, Армстронг, 82

Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Вестергор, Стивенс — Уокер-Питерс, Уорд-Праус, Ромеу, Дженепо — Уолкотт, Адамс, Армстронг.

Ньюкасл: Дарлоу — Мерфи, Шер, Лассельс, Фернандес, Льюис — Лонгстафф, Хендрик, Альмирон — Уилсон, Сен-Максимен.

Предупреждение: Ромеу — Фернандес, Лонгстафф